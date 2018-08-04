МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Защита юмориста Евгения Петросяна подала встречный иск к его супруге Елене Степаненко, в котором просит поделить имущество поровну, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

Ранее сообщалось, что Степаненко обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом. Согласно карточке дела, иск был зарегистрирован 4 июля. Там отмечается, что иск подан Степаненко.

"Во-первых, мы просим расторгнуть брак. Иск Степаненко написан некорректно: в шапке документа она просит расторгнуть брак и разделить имущество, но в описательной части слишком увлекается разделом имущества и забывает о расторжении брака. Кроме того, мы предлагаем поделить имущество поровну, а не так, как настаивает она", — пояснил адвокат.

По его словам, Степаненко в своем иске просит передать ей большую часть имущества. Решение о принятии встречного иска, отметил Жорин, суд примет 6 августа, он ожидает, что они оба будут рассмотрены одновременно.