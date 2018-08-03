В Москве работодателям напомнили об условиях труда в жару

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. При превышении нормы температуры воздуха на рабочих местах работодателям рекомендуется сдвигать или сокращать рабочий день, а также менять график работы сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы в пятницу.

"При температуре воздуха на рабочих местах выше допустимой работодателям рекомендуется изменять на этот период начало и окончание рабочего дня или график работы. Допустимо также сокращение рабочего времени или, при возможности, использование надомного труда", — говорится в сообщении.

Так, согласно СанПиН, если температура воздуха на рабочем месте офисных сотрудников составляет 30 градусов, то продолжительность их рабочего дня не должна превышать пяти часов, если 31 градус, то трех часов, 32 градуса — двух часов, а 32,5 градуса — одного часа. Работники с более высокими физическими нагрузками должны трудиться восемь часов при максимальной температуре 27 градусов тепла, при этом повышение температуры на полградуса ведет к сокращению рабочего дня на час.

"Работодатель, не выполняющий данные правила, нарушает санитарные правила и трудовое законодательство. И если он не ограничивает время пребывания сотрудников на рабочем месте при повышенных температурах, то это означает возникновение сверхурочных часов для работников. Любой сотрудник может обратиться в инспекцию по труду в случае нарушения его трудовых прав, в том числе в случае несоблюдения температурных норм в помещении", — подчеркнули в департаменте.

В ведомстве добавили, что в случае неисполнения санитарных требований для недобросовестных работодателей предусмотрены денежные штрафы либо приостановка деятельности предприятия на 90 суток.