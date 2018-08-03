В Москве организовали более 300 "комнат прохлады" для спасения от жары

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Более 300 "комнат прохлады" доступны для жителей Москвы в жаркую погоду, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения в пятницу.

"Комнаты прохлады" работают с понедельника по субботу.

Жаркая погода в Москве и центральной России установилась в четверг. Метеорологи предупредили, что температура может перевалить за 30-градусную отметку. В столичном метеобюро отметили, что небольшое похолодание и дожди придут в выходные — днем 4 августа температура воздуха составит около 27-29 градусов. В воскресенье дождь усилится, ночью температура понизится до 13-18 градусов, а днем составит 23-25 градусов. Врачи рекомендуют россиянам во время сильной жары отказаться от кофе в пользу воды, чаще охлаждать помещения и избегать интенсивной физической нагрузки.

"В настоящее время в каждом районе Москвы в территориальных центрах социального обслуживания и их филиалах организованы более 300 "комнат прохлады", пропускная способность которых составляет более 100 тысяч человек в месяц", — говорится в сообщении.

В помещениях созданы комфортные условия для доступа и отдыха горожан, установлены кондиционеры и кулеры с водой. Также посетители могут здесь посмотреть телевизор, почитать книги или сыграть в настольные игры.

При необходимости посетителям может быть предоставлена помощь медсестер.

"Социальными работниками проводится регулярный мониторинг состояния здоровья и самочувствия жителей, состоящих на надомном социальном обслуживании", — сообщили в пресс-службе.

Также для жителей подготовлены буклеты с рекомендациями и профилактическими мерами по снижению негативных последствий от жары.