Захарова о найденном у берегов Чукотки американце: все у него будет хорошо

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Американец, который случайно оказался в открытом море и потом был найден у берегов Чукотки, здоров, местные власти находятся в контакте с генконсульством США, сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге Захарова рассказала о деталях спасения американца и назвала его имя — Джон Мартин Уильям Третий.

"В ходе проверки всей информации установлено, что американец зарегистрирован в городе Солдотна, штат Аляска, а проживает в Анкоридже. Оказывается, он путешествовал по реке Юкон, штат Аляска, на личной одноместной лодке, а порядка двух недель назад принял решение выйти в открытое море, и в связи с тяжелыми метеорологическими условиями и с отсутствием средств навигации несколько дней провел в открытом море. Собственно говоря, таким образом он и оказался на территории Российской Федерации", — сказала Захарова.

По ее словам, путешественник уже прошел медицинское обследование, в ходе которого было установлено, что он находится в удовлетворительном состоянии. Захарова подчеркнула, что местные власти уже уведомили генеральное консульство США во Владивостоке.

"Планируется, что он будет доставлен в Анадырь… Все с ним хорошо, а будет еще лучше", — сказала Захарова.

Ранее появилась информация о задержании гражданина США в селе Лаврентия на Чукотке. Сообщалось, что он попросил политического убежища в России.