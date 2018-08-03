В Москве вестибюли станций "Люблино" и "Третьяковская" закроют на выходные

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вестибюли двух станций московского метрополитена, "Люблино" и "Третьяковская", закроются на предстоящие выходные в связи с ремонтом в пассажирской зоне, сообщили в пресс-службе столичной подземки в пятницу.

"В выходные дни, 4 и 5 августа, для ремонта в пассажирской зоне будут закрыты вестибюли двух станций московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями или близлежащими станциями", — говорится в сообщении.

Так, с 22.00 пятницы, 3 августа, до открытия метрополитена в понедельник, 6 августа, для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции "Люблино" со стороны первого вагона из центра. Для входа и выхода в город будет работать северный вестибюль станции.

С открытия метрополитена в субботу, 4 августа, до утра понедельника для пассажиров также будет закрыт вестибюль станции "Третьяковская" и прилегающий к нему подуличный переход на Большой Ордынке и Большом Толмачевском переулке. Вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль станции "Новокузнецкая".

"Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать маршруты", — отметили в подземке.