Руденя: Тверская область активно противодействует нелегальной миграции

ТВЕРЬ, 3 авг — РИА Новости. Тверская область ведет активную работу в сфере противодействия нелегальной миграции и занятости, заявил губернатор региона Игорь Руденя.

Он принял участие в совещании Совета безопасности РФ, которое прошло в Орле под председательством секретаря Совбеза Николая Патрушева, и было посвящено вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО, в частности, противодействию незаконной миграции.

"У нас создан центр для работы с временно задержанными мигрантами. Мы внесли предложения о том, чтобы здания этих центров не обязательно передавались в собственность Федерации. Это могла бы быть работа на основе совместного ведения, оперативного управления имуществом", — приводит пресс-служба облправительства комментарий Рудени.

Губернатор также сообщил, что в ходе заседания были озвучены предложения федеральных законодателей о снижении на 20% доли работающих на стройках мигрантов. Это обеспечит дополнительные возможности предоставления рабочих мест местному населению, считает Руденя.

Как отметили в пресс-службе, в Тверской области реализован комплекс мер по борьбе с незаконной миграцией и снижению миграционного потока. Так, введён полный запрет на привлечение иностранных работников по 26 видам экономической деятельности, установлена самая высокая в ЦФО стоимость патента для иностранных граждан.

Ведется работа с правоохранителями по выявлению фактов незаконного пребывания граждан и осуществления трудовой деятельности. "В итоге отмечена динамика сокращения миграционного потока в Тверскую область. За 6 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, на 13,7% меньше прибыло иностранцев для работы в регионе", — указывается в сообщении.

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