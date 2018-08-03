В Якутии выписали из больницы пациента, которому пересадили сердце

ЯКУТСК, 3 авг – РИА Новости. Первую на Дальнем Востоке операцию по пересадке сердца провели в Якутии, пациент чувствует себя хорошо и уже выписан, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Якутии.

Уникальная в Дальневосточном округе операция по пересадке донорского сердца была проведена 6 июля в якутском национальном центре медицины. В операции участвовали 30 высококвалифицированных медицинских специалистов, все действия по подготовке и выполнению трансплантации органа проходили под личным контролем министра здравоохранения республики, уточняет пресс-служба.

"59-летний мужчина, которому была выполнена трансплантация сердца, выписан сегодня из республиканской больницы №1. По словам врачей, пациент выписан в отличном состоянии здоровья и хорошем настроении. Ранее его жизнь была обременена тяжелым диагнозом сердца, требовался постоянный прием лекарств и пребывание на лечении в больнице", — говорится в сообщении.

После выписки все последующие годы пациенту предстоит регулярно принимать назначенные для поддержки работы сердца препараты, добавляют в министерстве. По словам специалистов, терапия организмом пациента переносится достаточно легко и не имеет выраженных побочных действий.

"Самочувствие хорошее, послеоперационный период прошел быстро, у меня нет ощущения, что сердце не мое родное. Очень рад, что, наконец, смогу вести здоровый, активный образ жизни. Такое чувство, будто заново родился", – сказал перенесший операцию Александр А., которого цитирует пресс-служба.

Шестого июля в Якутии одновременно прошли четыре сложнейшие операции: пересадка сердца, печени, пересадка почек двум разным больным. Все органы получены от одного донора для четырех реципиентов. Пересадка сердца сделана впервые в истории Якутии и ДВФО, но другие кадаверные операции в республике уже поставлены на поток еще с 2016 года, добавили в министерстве.

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