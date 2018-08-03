В Сети отреагировали на сообщения о разводе Петросяна и Степаненко

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей отреагировали на сообщения о возможном разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
Ранее стало известно, что Елена Степаненко подала иск о разделе совместно нажитого с артистом имущества. Сам Петросян отказался комментировать этот вопрос.
Пользователи Twitter иронично отреагировали на сообщения о разводе юмористов. Некоторые усомнились в существовании любви как таковой.
"Любовь существует", говорили они, а потом Петросян и Степаненко развелись", — написал в своем аккаунте @joghivi
"Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись". Сначала Сергей и Матильда, теперь вот это. Как дальше верить в любовь?" — пишет @elshnurova
"Ты понимаешь, что у твоих отношений нет шансов, когда видишь новость про то, что Петросян и Степаненко разводятся", — отмечает @MrSokolovsky
Часть пользователей озаботилась вопросом о том, что же будет с российскими юмористами после развода одной из самых влиятельных семей в сфере.
"Все юмористы будут жить со Степаненко, а на выходные их будет забирать Петросян", — предположил @KimJongTrump_.
Некоторые комментаторы с легкими нотками зависти предположили, что помогало хранить этот брак.
"Прикиньте, какой крутой в сексе Евгений Петросян, не из-за чувства юмора же с ним так долго продержалась Степаненко", — пишет @SamsonovSpace