Общественная палата открыла горячую линию для будущих усыновителей

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Горячая линия для кандидатов в опекуны или усыновители, столкнувшихся с проблемами, открылась в Общественной палате РФ, в рамках ее работы планируется провести мониторинг работы органов опеки и попечительства, сообщает пресс-служба ОП РФ в пятницу.

"Мы проведем мониторинг работы органов опеки и попечительства на предмет предоставления достоверной информации кандидатам в родители", — сообщила первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

По ее словам, потенциальные родители сталкиваются с определенными барьерами, связанными, прежде всего, с несовершенством процесса устройства детей в семьи, также потенциальных родителей возмущает, что многие из них не имеют возможности узнать свою очередность на усыновление.

"В так называемой очереди на усыновление у нас несколько тысяч человек, и люди продолжают сталкиваться с проблемами. Важно понять, что это за сложности, мы хотим их классифицировать, хотим провести проверки по этим фактам. Сейчас у нас уже есть насколько десятков таких обращений, и мы хотим разобраться с этим вместе с профильными органами власти, понять, как нам действовать, чтобы сделать эту систему прозрачной", — заключила член ОП РФ.