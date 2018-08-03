В московских дошкольных группах уделяют особое внимание детям из-за жары

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Воспитатели дошкольных групп в жаркие дни уделяют особое внимание соблюдению питьевого режима во время прогулки детей, а также наличию у них облегченной одежды и головных уборов, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента образования столицы Павел Карпов.

"Работающие дошкольные группы московских школ хорошо справляются с летней жарой. Допускается устанавливать на прогулочных площадках беседки для использования их в жаркое время года. Педагоги внимательно наблюдают за детьми, в целях предупреждения перегрева на солнце, и так организуют деятельность детей на прогулке, чтобы преобладали игры малой подвижности и игры с водой", — сказал Карпов РИА Новости.

По его словам, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций при сухой и жаркой погоде рекомендуется проводить полив их территории не менее двух раз в день. Все помещения дошкольных групп должны ежедневно проветриваться. В теплое время года дети спят при открытых окнах, при этом необходимо следить, чтобы не было сквозняка, добавил он.