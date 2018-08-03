В Москве площадки фестиваля "Времена и Эпохи" соединят в единый маршрут

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Площадки фестиваля "Времена и Эпохи" в Москве образуют непрерывный маршрут в 10 километров на десяти бульварах столицы, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в пятницу.

"В этом году 17 из 30 площадок фестиваля "Времена и Эпохи" расположатся на столичных бульварах – Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Петровском, Страстном, Тверском, Никитском и Гоголевском. Они образуют единый "исторический" маршрут длиной 10 километров", — рассказали организаторы.

Перемещаясь с одного бульвара на другой, гости смогут увидеть исторические спектакли, примерить исторические костюмы и поучаствовать в ремесленных мастер-классах и сыграть в старинные игры.

"В глубокую древность попадут посетители Петровского бульвара. Они изучат орудия труда каменного века и наскальную живопись, научатся добывать огонь пятью различными способами без спичек, познакомятся с древними людьми и послушают увлекательные лекции о них", — добавили в оргкомитете.

На Тверском бульваре "разобьют лагеря русской и наполеоновской армии времен Отечественной войны 1812 года". "Военные развернут караульную службу, полевую подготовку новобранцев, исполнят строевые песни. Гости увидят повозку торговцев-маркитантов. Все желающие смогут позаниматься в школах фехтовальщиков и кавалеристов", — рассказали организаторы.

Фестиваль "Времена и Эпохи" пройдет в Москве на 30 площадках с 10 по 22 августа. Ведущие клубы реконструкторов из России и зарубежья воссоздадут различные эпохи от каменного века до 1980-х годов и посоревнуются за 9 грантов по 1 миллиону рублей на реализацию исторических проектов.