Россияне за полгода распорядились маткапиталом на 137 миллиардов рублей

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские семьи распорядились материнским капиталом на 137 миллиардов рублей за первое полугодие 2018 года, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"За шесть месяцев 2018 года Пенсионный фонд России выдал 328,3 тысяч рублей сертификатов на материнский капитал и удовлетворил 382 тысяч заявлений семей о распоряжении средствами на общую сумму 137,2 миллиарда рублей", — говорится в релизе.

Отмечается, что наибольшую часть распоряжений, как и раньше, составили заявления об улучшении жилищных условий, за полгода Пенсионный фонд удовлетворил 322,1 тысячи таких обращений на сумму 134,3 миллиарда рублей.

"Треть семей приобрели на эти средства новое жилье, направили их на строительство и компенсировали расходы за ранее построенное жилье. Две трети семей использовали материнский капитал для погашения кредитов и займов, включая уплату первого взноса и платежей по кредиту", — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что несмотря на то, что жилищные вопросы остаются главной статьей расходов по материнскому капиталу, все больше семей с каждым годом проявляют интерес к использованию средств на обучение детей.

"За первую половину 2018-го число заявлений об улучшении жилищных условий сократилось на 5,7% (19,6 тысяч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число заявлений об оплате обучения и содержания детей в образовательных учреждениях выросло в 2018-м на 32,5% (12,4 тысяч) до 50,6 тысяч заявлений, что в очередной раз подтвердило статус этого направления материнского капитала как самого динамично развивающегося", — отмечается в сообщении.

В Фонде рассказали, что еще одним новым направлением материнского капитала в 2018 году стали ежемесячные выплаты для семей с низкими доходами, право на них получили семьи, в которых второй ребенок появился с начала года, а размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. За полгода Пенсионный фонд принял 13,1 тысячи заявлений семей о ежемесячной выплате и направил семьям 453 миллиона рублей.

"На формирование пенсионных накоплений за счет материнского капитала средствами распорядились 297 семей, что почти в два раза превысило аналогичный показатель первой половины 2017 года. Тридцать пять семей оплатили материнским капиталом специализированные товары и услуги для детей-инвалидов", — добавили в ПФР.

Всего с начала действия программы материнского капитала число выданных российским семьям сертификатов достигло 8,7 миллиона. Объем направленных по программе средств превысил 2,17 триллиона рублей.