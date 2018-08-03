Эксперты рассказали о пожарной опасности в российских регионах

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Жаркая погода приведет к средней, высокой и чрезвычайной пожарной опасности в выходные дни в 70 регионах России, сообщает Авиалесоохрана.

"В предстоящие выходные дни в 70 регионах России прогнозируются средний ("желтый"), высокий ("оранжевый") классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. В ряде регионов местами прогнозируется до чрезвычайного ("красного") класса пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Как подчеркивают лесные пожарные, при наличии среднего, высокого, чрезвычайного классов пожарной опасности пожары могут возникать даже от незначительных источников огня. При этом риск возникновения пожаров повышается в связи с выездом людей на природу в выходные дни.

"В Центральном федеральном округе средний, местами высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируются в Московской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Орловской областях", — отмечают в Авиалесоохране.

Такой же класс пожарной опасности ожидается в Белгородской, Воронежской, Тверской, Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Курской, Брянской, Тульской областях. В то же время в Калужской и Смоленской областях — средний класс пожарной опасности.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах России: в Мурманской области, Якутии, Красноярском крае, а также в одном районе Ямало-Ненецкого округа.