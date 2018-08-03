ФСИН разъяснила порядок встречи осужденного Сенцова со священником

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ФСИН может предоставить священнику Григорию Михнову-Вайтенко возможность встретиться в колонии с Олегом Сенцовым, осужденным в России за подготовку терактов в Крыму, если получит соответствующее обращение от самого осужденного, говорится в заявлении ФСИН России.

Ранее глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов попросил главу ФСИН Геннадия Корниенко пустить к Сенцову епископа Центральной религиозной организации "Объединение православных общин апостольской традиции" Григория Михнова-Вайтенко, который хочет убедить его прекратить голодовку.

"От осужденного Сенцова О.Г. заявлений о предоставлении встреч со священнослужителем не поступало. При поступлении заявления от осужденного с просьбой о предоставлении ему встречи со священнослужителем встреча будет организована в установленном законом порядке", — говорится в заявлении.

При этом во ФСИН отмечают, что за ИК-8 УФСИН России по ЯНАО, где содержится Сенцов, закреплен священнослужитель русской православной церкви отец Максим, который регулярно посещает данное учреждение и проводит религиозные обряды и церемонии, а также личные встречи с осужденными.

Во ФСИН сообщили, что 31 июля священнослужителю Михнову-Вайтенко было отказано в посещении Сенцова из-за отсутствия обращений от осужденного. ФСИН также разъяснила ситуацию с предоставленным священнослужителем направлением (доверенностью от Апостольской православной церкви) на посещение учреждений уголовно-исполнительной системы. По информации пресс-бюро службы, доверенность выписана на посещение учреждений, находящихся на территории Северо-Западного федерального округа, тогда как колония расположена в Уральском федеральном округе. Более того, порядок посещения учреждений УИС определен Уголовно-исполнительным кодексом РФ, и наличие или отсутствие у представителя религиозной организации доверенности не влияет на решение руководства учреждения о допуске.