Совфед проведет серию обсуждений закона об изменениях в пенсионной системе

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Совет Федерации проведёт осенью целую серию обсуждений с предварительным рассмотрением законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве и совершенствовании пенсионной системы; к этому времени сенаторы соберут предложения по этой тематике в регионах, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"На осень у нас запланирована целая серия предварительных рассмотрений по этой тематике", — сказал сенатор.

По его словам, сенаторы, которые сейчас находятся в регионах, соберут предложения по законопроекту в субъектах Федерации.

"В свете этого мы уже и будем смотреть, какие формы обсуждения нам потребуются, как будет проходить предварительное обсуждение", — уточнил Рязанский.

Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума 21 августа проведёт парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собрать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.