Совфед проведет серию обсуждений закона об изменениях в пенсионной системе

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Совет Федерации проведёт осенью целую серию обсуждений с предварительным рассмотрением законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве и совершенствовании пенсионной системы; к этому времени сенаторы соберут предложения по этой тематике в регионах, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
По его словам, сенаторы, которые сейчас находятся в регионах, соберут предложения по законопроекту в субъектах Федерации.
"В свете этого мы уже и будем смотреть, какие формы обсуждения нам потребуются, как будет проходить предварительное обсуждение", — уточнил Рязанский.
Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума 21 августа проведёт парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы.
Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.