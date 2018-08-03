В штабе Собянина предложили сажать дерево при рождении ребенка

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Волонтеры избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина предложили сажать дерево при рождении ребенка в семье.

"Мы подумали, что будет здорово, если при рождении ребенка в семье сажать дерево, которое будет символизировать новую жизнь именно уже ребенка. Но это сложно сделать без поддержки города", — сказала волонтер штаба Анастасия Левчишина после круглого стола на тему экологии.

Как пояснил еще один волонтер штаба Алексей Левчишин, такая идея возникла во время сбора и обработки наказов. "Горожане много обращаются с просьбами побольше сделать зеленых насаждений. И родился такой проект", — сказал он.

В ходе круглого стола, по его словам, были даны рекомендации. "Будем дорабатывать, наверняка будут доработки. Надеемся, проект будет реализован. Мы планируем представить данный проект нашему кандидату в мэры Москвы Сергею Собянину", — заключил Левчишин.