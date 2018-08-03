Путин предложил развивать малую авиацию в Магаданской области

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о развитии малой авиации в Магаданской области.

Как сообщает сайт Кремля, глава государства обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора региона Сергеем Носовым вопросы социально-экономического развития региона.

По словам Носова, из-за большой территории региона развитие внутреннего авиасообщения жизненно необходимо для области.

"Собственной авиации нет, но я считаю, что для Магаданской области, наверное, как и для всего Дальнего Востока, с такой территорией, она жизненно необходима. Потому что одно дело – дороги (здесь еще многое предстоит делать и на федеральных трассах, и на региональных трассах), это большого количества времени требует. А вот перемещение самолетами – я на себе это испытал: или ехать пять часов автомобилем по грунтовой дороге, или все-таки полтора часа или час лёту на самолетах малой авиации", — рассказал он.

В связи с этим врио губернатора обратился за поддержкой к главе государства и предложил свои идеи, основанные на экономии бюджета.

"Да, хорошо, сейчас посмотрим", — отреагировал Путин.