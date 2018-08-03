Вологодская область направила 803 млн рублей на подготовку к учебному году

ВОЛОГДА, 3 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Вологодская область в текущем году выделила более 800 миллионов рублей на подготовку школ к новому учебному году, что в двое больше чем годом ранее, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.

"На подготовку образовательных организаций к новому учебному году из всех уровней бюджета направлено 803 миллиона рублей, что вдвое больше чем годом ранее. Большая часть средств направлена на проведение ремонтных работ. Всего на ремонты выделено 677 миллионов рублей. Для сравнения — в 2017 году эта доля составляла 168,8 миллиона рублей", — рассказал глава региона.

Кувшинников отметил, что особое внимание уделяется вопросам безопасности детей. Так, на обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности в текущем году направлено 93 миллиона рублей, еще 33 миллиона — на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния помещений.

"В настоящее время комиссиями уже принята 381 образовательная организация, что составляет 43% от общего количества, в том числе: 124 школы и 213 детских садов. Полностью завершили приемку Вашкинский, Вожегодский, Междуреченский и Усть-Кубинский районы. По остальным районам работа идет в соответствии с графиками", — отметил губернатор.

Планируется, что 1 сентября в школы области придут 135 тысяч детей, в том числе 15,5 тысяч первоклассников. К началу учебного года необходимо комиссионно обследовать и принять 886 образовательных организаций, в том числе: 353 школы, 363 детских сада, 117 организаций допобразования и 32 учреждения среднего профессионального образования.