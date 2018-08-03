Вологодская область направила 803 млн рублей на подготовку к учебному году

ВОЛОГДА, 3 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Вологодская область в текущем году выделила более 800 миллионов рублей на подготовку школ к новому учебному году, что в двое больше чем годом ранее, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.
Кувшинников отметил, что особое внимание уделяется вопросам безопасности детей. Так, на обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности в текущем году направлено 93 миллиона рублей, еще 33 миллиона — на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния помещений.
"В настоящее время комиссиями уже принята 381 образовательная организация, что составляет 43% от общего количества, в том числе: 124 школы и 213 детских садов. Полностью завершили приемку Вашкинский, Вожегодский, Междуреченский и Усть-Кубинский районы. По остальным районам работа идет в соответствии с графиками", — отметил губернатор.
Планируется, что 1 сентября в школы области придут 135 тысяч детей, в том числе 15,5 тысяч первоклассников. К началу учебного года необходимо комиссионно обследовать и принять 886 образовательных организаций, в том числе: 353 школы, 363 детских сада, 117 организаций допобразования и 32 учреждения среднего профессионального образования.