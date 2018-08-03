Коту Бегемоту из "Булгаковского Дома" хотят купить ошейник с GPS

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вопрос о безопасности кота Бегемота, которого на этой неделе похищали из музея-театра "Булгаковский Дом", обсуждается, возможно, для животного приобретут ошейник с GPS-навигатором, рассказал РИА Новости директор учреждения Николай Голубев.
"Кот всегда может выйти во двор, всегда. Так было 13 лет. Мы пока не понимаем, что делать. Может, ошейник с GPS-навигатором, конечно… Но его легко снять. Вот с нашим ошейником так и произошло", — сказал Голубев.
Ранее директор рассказал РИА Новости, что сотрудники музея временно ограничили кота Бегемота в свободном перемещении, но такой подход доставляет свободолюбивому животному дискомфорт.