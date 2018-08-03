Книжные магазины рассказали о росте спроса на книги Войновича

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Продажи книг недавно скончавшегося Владимира Войновича выросли в три раза по сравнению со среднемесячными продажами в 2018 году, наибольшим интересом пользуются антиутопия "Москва 2042", "Трилогия о солдате Иване Чонкине" и повесть "Фактор Мурзика", сообщила РИА Новости руководитель сети книжных магазинов "Московский Дом книги" Надежда Михайлова.

Войнович скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет от сердечного приступа, его похоронили на Троекуровском кладбище.

За неделю спрос на произведения автора вырос в три раза по сравнению со среднемесячными продажами в 2018 году, об этом свидетельствуют данные аналитического замера продаж в сети книжных.

"Произведения Владимира Войновича всегда были интересны читателям. Его книги, особенно проза, в последние несколько лет были стабильно востребованы, а после того, как в пятницу писателя не стало с нами, многие вновь обратились к его творчеству, и мы видим, что сейчас интерес и спрос на его книги ощутимо возрос", – сказала Михайлова.

По ее словам, самыми популярными произведениями являются сатирический роман-антиутопия "Москва 2042" и фантасмагорическая повесть "Фактор Мурзика", продажи которых по сравнению с июнем 2018 года выросли в пять раз и два раза соответственно.

"Кроме того, более чем в восемь раз по сравнению с предыдущим месяцем выросли продажи романа про приключения солдата Ивана Чонкина", – добавила собеседница агентства. Интересом читателей также пользуются "Малиновый Пеликан" и сборник "В стиле Андре Шарля Буля".

Войнович — автор таких произведений, как "Трилогия о солдате Иване Чонкине", "Москва 2042" и "Портрет на фоне мира". Лауреат премии "Триумф" и госпремии РФ за книгу "Монументальная пропаганда", член ПЕН-клуба. По нескольким его книгам были сняты художественные фильмы.