Рособрнадзор лишил госаккредитации три негосударственных вуза

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила госаккредитации три негосударственных вуза, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с неустранением организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, Рособрнадзором… лишен государственной аккредитации: "Волжский университет имени В.Н. Татищева" по направлениям – наука о земле, биологические науки, информатика и вычислительная техника, машиностроение, экономика и управление, социология и социальная работа, юриспруденция, средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, языкознание и литературоведение, сценические искусства и литературное творчество", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также был лишен госаккредитации "Межрегиональный открытый социальный институт" по направлениям "информационная безопасность", "психологические науки", "экономика и управление", "юриспруденция", "образование и педагогические науки". "Кисловодский гуманитарно-технический институт" лишился аккредитации по направлениям: "экономика и управление", "юриспруденция", "философия", "этика и религиоведение".

В Рособрнадзоре отметили, что за неисполнение предписаний в установленные сроки запрещен прием в "Региональный институт бизнеса и управления".

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.