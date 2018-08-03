Рособрнадзор лишил госаккредитации три негосударственных вуза

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила госаккредитации три негосударственных вуза, сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе добавили, что также был лишен госаккредитации "Межрегиональный открытый социальный институт" по направлениям "информационная безопасность", "психологические науки", "экономика и управление", "юриспруденция", "образование и педагогические науки". "Кисловодский гуманитарно-технический институт" лишился аккредитации по направлениям: "экономика и управление", "юриспруденция", "философия", "этика и религиоведение".
В Рособрнадзоре отметили, что за неисполнение предписаний в установленные сроки запрещен прием в "Региональный институт бизнеса и управления".
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.