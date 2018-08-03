ГП направила Васильевой предложения по безопасности несовершеннолетних

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Генпрокуратура направила министру просвещения Ольге Васильевой предложения по устранению нарушений образовательных учреждений по обеспечению безопасности несовершеннолетних, сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

"О результатах проверки и предложения по устранению нарушений направлены министру образования и председателю правительственной комиссии по делам несовершеннолетних", — сказал Буксман на коллегии Генпрокуратуры по итогам полугодия.

По его словам, образовательные учреждения нередко не доводят до органов внутренних дел сведения о совершении общественно-опасных деяний несовершеннолетними.

"Анализ показывает, что образовательными организациями не всегда принимаются все меры для обеспечения безопасности детей. Прокурорскими проверками выявлены недостатки в организации социально-психологической помощи подростков, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Нуждается в совершенствовании порядок обследования детей", — сказал Буксман.