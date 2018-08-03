В Москве ночью зафиксировали превышение порога запаха сероводорода

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Кратковременные превышения порога запаха сероводорода фиксировались в Москве ночью в пятницу, сообщили в "Мосэкомониторинге".

"Сероводород: в ночные часы были зафиксированы кратковременные превышения порога запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 8.00 мск пятницы в Москве содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму. Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.

"Концентрация основных загрязнений в воздухе ниже предельно допустимых значений, оказывающих влияние на здоровье человека… В сравнении со 2 августа в городском воздухе утром несколько ниже концентрации диоксида серы… В течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере", — заключили в "Мосэкомониторинге".