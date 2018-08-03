В Москве открылись около 240 бахчевых развалов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Порядка 240 бахчевых развалов открылись по всей Москве, купить арбузы в таких точках можно по цене 25-30 рублей за килограмм, а дыни — 60-80 рублей за килограмм, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу.

"Традиционно в Москве и не только сразу после Дня десантника наступает сезон арбузов, когда на наших улицах появляются арбузные развалы, в этом году в столице их открылось 240, плюс у нас есть нестационарные точки при магазинах, их порядка 120. Можно в течение двух месяцев купить свежие и арбуз, и дыню", — сказал руководитель ведомства.

На развалах, по его словам, продается продукция из южных регионов России, в том числе из Дагестана, Краснодара, Астрахани и Волгограда, также представлены арбузы из-за рубежа.

"На каждом объекте должны быть и весы, и ценники, и все документы от наших контролирующих органов. Если говорить о ценовых параметрах, то арбуз на сегодняшний день независимо от региона происхождения стоит в пределах 25-30 рублей (за килограмм), дыня, если это колхозница или торпеда, в пределах 60-80 рублей за килограмм", — добавил он.

Немерюк посоветовал горожанам не покупать арбузы и дыни, которые продают несанкционированно с автотранспорта у дорог, поскольку такая продукция не проходит никакой проверки.