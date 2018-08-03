На Урале завершилась третья смена проекта "Золотое сечение"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Третья смена фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение" завершилась в Свердловской области, сообщает департамент информполитики главы региона.

"В Свердловской области завершилась третья смена фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение". Площадкой для обучения одаренных школьников стал Новоуральск. Более 200 талантливых ребят развивали свои способности по направлениям "промыслы", "искусство", "спорт" и "наука", — говорится в сообщении.

Директор фонда "Золотое сечение" Елена Короткова рассказала, что особенным на третьей смене проекта стало направление "Наука", включившее в себя такие образовательные программы, как телемедицина, медицина будущего и химическая фармакология.

"Здесь дети на практике исследовали свойства лекарственных препаратов и по анализу электрохимического изменения состояния клеток человека определяли его биологический возраст, что поможет правильно выбрать способ лечения. В конце смены юные таланты защитили свои проекты. Некоторыми разработками уже заинтересовались производственные компании региона", – приводятся в сообщении слова Коротковой.

Участники смены создали инновационный проект на основе нейросетей "Классификация изображений снимков МРТ по диагностике состояния коленного сустава". Разработка направлена на облегчение работы специалистов-радиологов, определяющих патологии коленного сустава. Заказчиком этой разработки является ООО "Новые технологии для амбулаторной медицины".

В рамках спортивного направления ребята занимались хоккеем и шахматами. Искусство было представлено хореографией, музыкой, живописью и литературным творчеством, промыслы – гончарным мастерством.

В декабре 2014 года в Сочи по инициативе президента РФ Владимира Путина учредили образовательный фонд "Талант и успех". Силами фонда там же был создан образовательный центр "Сириус". Цель работы центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром "Сириус" создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и руководителем образовательного фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой в декабре 2016 года. В августе 2017 года прошла первая проектная смена уральского образовательного центра "Золотое сечение".

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