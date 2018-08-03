Авиалесоохрана: повторения лесных и торфяных пожаров 2010 года не будет

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Установившаяся в европейской части России жара не приведёт к повторению лесных и торфяных пожаров 2010 года, заявил РИА Новости заместитель начальника "Авиалесоохраны" Николай Ковалёв.

"Пока влаги в почве достаточно. Такого, как в 2010 году, не будет. Пока пожары у нас на северо-западе: в Мурманской области, Карелии и в Коми. В центре европейской части России средний класс пожарной опасности невысокий", – сказал Ковалёв.

В то же время он предупредил, что дожди не ожидаются в течение недели в южных и юго-западных областях — Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской – что может привести к лесным и торфяным пожарам.

Аномальная жара и засуха, которые установились в европейской части России летом 2010 года, привели к сильнейшим природным пожарам, в Подмосковье пострадало несколько населенных пунктов, многие люди лишились жилья. Из-за горящих торфяников Москва две недели была в дыму. Лишь в начале ноября 2010 года природные пожары были полностью потушены.