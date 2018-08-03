ВЦИОМ: лишь каждый сотый взрослый россиянин называет себя вегетарианцем

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лишь каждый сотый взрослый россиянин сознательно отказывается от употребления мяса, называя себя вегетарианцем, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, практически все россияне слышали о вегетарианстве и имеют то или иное представление о нем. Лишь 1% респондентов сказал, что впервые услышали это слово в ходе опроса. Результаты исследования свидетельствуют, что половина (50%) россиян характеризует вегетарианство как рацион без мясных и рыбных продуктов, а еще 45% полагают, что этот образ жизни предполагает употребление только растительной пищи.

"Пока только каждый сотый опрошенный россиянин в возрасте 18 лет и старше не употребляет в пищу мясо по принципиальным соображениям", — указано в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Так, 98% респондентов, знающих о вегетарианстве, заявили, что не являются его приверженцами, а 1% отнесли себя к вегетарианцам, еще столько же опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова, комментируя результаты опроса, отметила, что для большинства россиян вегетарианство — это обычная диета, которая в последнее время вошла в моду в крупных городах.

"Как и любой другой вид диеты, вегетарианство имеет сторонников и критиков: в его пользу чаще верят женщины, которые в среднем чаще придерживаются различных диет, а критиков чаще можно встретить среди людей с высшим образованием. Аргументы "за" и "против" основаны на субъективных представлениях о пользе или вреде мясных продуктов", — указала она.

Так, критики говорят о незаменимости животного белка и наличии в мясе необходимых элементов, а сторонники — об очищении организма растительной пищей, уточнила эксперт. В целом же приверженцы такой диеты воспринимаются как люди, которые стараются заботиться о своем здоровье в меру своего разумения, отметила Баскакова.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 31 июля 2018 года среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.