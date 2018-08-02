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Общество

В Москве памятник Маргелову станет традиционным местом празднования Дня ВДВ

Сюжет:
День Воздушно-десантных войск России (26)
(обновлено: 16:43 03.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВоеннослужащий почетного караула на церемонии открытия памятника генералу Василию Маргелову. Архивное фотоВоеннослужащий почетного караула на церемонии открытия памятника генералу Василию Маргелову. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Открывшийся в среду в Москве памятник командующему Воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову станет новой традиционной точкой сбора "голубых беретов" в День ВДВ, заявил в четверг РИА Новости автор этого памятника – скульптор студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко.

Десантник на Манежной площади в Москве
© AFP 2018 / Yuri Kadobnov
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"Я абсолютно уверен, что этот памятник станет традиционным местом сбора десантников в День ВДВ. Я специально следил в день его открытия за реакцией не только командного состава, но и простых ребят-десантников. Все были в восторге", — сказал Чебаненко.

Нужен лучший памятник

Служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Скульптор рассказал, что идея этого памятника возникла ещё в 2016 году у бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова. Заказчик в лице Минобороны отнесся к этому проекту особенно требовательно, так как памятник устанавливался в старом районе Москвы (станция метро "Беговая") и плохая или даже средняя работа испортила бы облик города.

"После того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу дал "добро" на данный памятник, в студии имени Грекова был объявлен конкурс, по итогам которого выиграл мой проект. Задачу поставили вполне конкретную: нужен лучший памятник Маргелову в стране", — подчеркнул собеседник агентства.

Волевой и дерзкий

Военнослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Чебаненко отметил, что черновая версия памятника была готова ещё год назад и была показана руководству "крылатой пехоты" в прошлый день ВДВ. Для того, чтобы "прочувствовать" образ легендарного "дяди Васи", Чебаненко читал его воспоминания, а также консультировался с председателем союза десантников России Валерием Востротиным, который хорошо знал Маргелова.

"Я читал записки Маргелова, смотрел хронику с его участием, и за это время родился этот образ – дерзкого, волевого, но в то же время заботливого отца, который всегда подбадривал своих солдат, которых он считал своими детьми", — рассказал он.

Василий Филиппович Маргелов — создатель, командующий Воздушно-десантными войсками (1954-1959, 1961-1979 годы). Под его руководством в ВДВ достигнуты значительные результаты в развитии средств десантирования, организации войск, их вооружения, боевой подготовки, расширились возможности их боевого применения.

Празднование Дня ВДВ в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омской области. Архив
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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День Воздушно-десантных войск в России
Участвовал в советско-финляндской войне; во время Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Ленинграда, Сталинградской битве, боях за Украину и Крым, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии, Австрии.

Его именем названы Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, улицы в Москве и других городах.

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