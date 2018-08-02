В Московском метрополитене рассказали о необычных забытых в подземке вещах

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Порядка 860 вещей забывали пассажиры в московском метро в июле, среди оставленных предметов — тренажер, швейная машинка и турецкий музыкальный инструмент, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

"В июле найдено 860 вещей, почти 60% вернули владельцам. Среди необычных вещей — турецкий музыкальный инструмент, тренажер, швейная машинка", — рассказали в пресс-службе.

Также пассажиры стали чаще забывать сезонные транспортные средства и вещи: палатки, велосипеды, самокаты, скейты и зонты. Все вещи, найденные на станциях метро, в вестибюлях или в вагонах поездов, передаются на склад забытых вещей на станции "Котельники".

Забытые вещи хранятся в течение 6 месяцев с даты регистрации заявления о находке.

Именные документы (паспорт, военный билет, удостоверение личности, диплом, свидетельство, справка, полис и т.п.) на склад не принимаются, а сразу после обнаружения и составления акта сдаются дежурной по станции в УВД на московском метрополитене, откуда передаются сотрудниками полиции в бюро находок ГУВД Москвы.