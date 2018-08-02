Пожары в Красноярском крае и Якутии не угрожают жилым домам

НОВО-ОГАРЕВО, 2 авг — РИА Новости. Угрозы населенным пунктам в связи с природными пожарами в Красноярском крае и Якутии в настоящее время нет, паводковая ситуация в Забайкалье также стабилизируется, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщил Зиничев, "сейчас порядка 2 млн га у нас горит. Угрозы населенным пунктам нет, но кое-где остается задымление".
Говоря о паводковой ситуации, министр отметил, что наиболее сложная обстановка в Забайкальском крае, где было подтоплено 65 населенных пунктов, порядка 800 жилых домов, несколько тысяч приусадебных и дачных участков.
"На сегодняшний момент ситуация стабилизируется, вода падает. Сейчас остаются подтопленными всего два жилых дома и порядка 900 дачных участков", — доложил министр.
Зиничев сообщил, что из резервного фонда правительства уже выделено 238 миллиона рублей, еще 174 миллиона выделил региональный бюджет Забайкальского края для выплат компенсаций гражданам.
Президент в связи с этим отметил: "Главное, чтобы это (деньги) доходило до людей вовремя". Он поручил главе МЧС регулярно докладывать ему о ситуации.