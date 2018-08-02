Пожары в Красноярском крае и Якутии не угрожают жилым домам

НОВО-ОГАРЕВО, 2 авг — РИА Новости. Угрозы населенным пунктам в связи с природными пожарами в Красноярском крае и Якутии в настоящее время нет, паводковая ситуация в Забайкалье также стабилизируется, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства поручил министру контролировать своевременность выплат компенсаций пострадавшим.

Как сообщил Зиничев, "сейчас порядка 2 млн га у нас горит. Угрозы населенным пунктам нет, но кое-где остается задымление".

Говоря о паводковой ситуации, министр отметил, что наиболее сложная обстановка в Забайкальском крае, где было подтоплено 65 населенных пунктов, порядка 800 жилых домов, несколько тысяч приусадебных и дачных участков.

"На сегодняшний момент ситуация стабилизируется, вода падает. Сейчас остаются подтопленными всего два жилых дома и порядка 900 дачных участков", — доложил министр.

Он также подчеркнул, что вода уходит в Амурской области, где уже снят режим чрезвычайной ситуации.

Зиничев сообщил, что из резервного фонда правительства уже выделено 238 миллиона рублей, еще 174 миллиона выделил региональный бюджет Забайкальского края для выплат компенсаций гражданам.

Президент в связи с этим отметил: "Главное, чтобы это (деньги) доходило до людей вовремя". Он поручил главе МЧС регулярно докладывать ему о ситуации.