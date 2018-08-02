Федотов попросил пустить к Сенцову священника

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов попросил главу ФСИН Геннадия Корниенко пустить к Олегу Сенцову, осужденному в России за подготовку терактов в Крыму, священника, который хочет убедить его прекратить голодовку, сообщается на сайте СПЧ.

Письмо с информацией о данном обращении Федотова было направлено уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой.

"Первого августа мною было направлено обращение директору ФСИН России Корниенко с просьбой разрешить епископу Центральной религиозной организации "Объединение православных общин апостольской традиции" Григорию Михнову-Вайтенко посетить Сенцова. Как указал в своем письме в Совет Михнов-Вайтенко, он намерен убедить Сенцова прекратить голодовку", — говорится в письме Федотова.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором 10 лет лишения свободы получил сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.