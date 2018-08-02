Как "Войска Дяди Васи" отмечали свой день в Парке Горького

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. День ВДВ традиционно отмечается по всей России 2 августа, и изнуряющая жара за 30 градусов в этом году не помешала десантникам прийти в одно из главных мест празднования – Парк Горького. О том, почему он — неизменное место встреч десантников, с чем связана традиция "голубых беретов" купаться в городских фонтанах и сколько нетрезвых "крылатых гвардейцев" встретил корреспондент РИА Новости в парке – в его репортаже.
Место встречи — то же
Электронные термометры на зданиях в центе Москвы мигают "горячими" цифрами — показывают отметку в 31 градус. Но, несмотря на изнуряющую жару, по Крымскому мосту к Парку Горького идут десятки десантников с флагами "За ВДВ!" и все в тельняшках и голубых беретах.
"Алло! Место встречи то же — в центре Горького, около фонтана!" — басит в телефон один из них.
Парк Горького — одно из мест Москвы, ставших культовым для десантников. Здесь они встречаются 2 августа неизменно уже около 30 лет. В этом году для гостей парка развернули на набережной две полевые кухни — десантников угощают гречневой кашей с тушенкой и чаем. Для них предусмотрена и музыкальная программа — в час дня в парке начался концерт, на котором выступил концертный ансамбль ВДВ России "Голубые береты", порадовавший десантников их главными хитами — "Синева", "Посидим, помолчим, мужики" и "Слава ВДВ".
"Парк Горького очень удобен для встреч тем, что расположен в центре Москвы. Мы с сослуживцами встречаемся здесь каждый год и менять это место не собираемся. Остальные, по-видимому, тоже", — указал широким жестом на проходящих мимо десантников собеседник агентства.
Фонтаны и арбузы
"День ВДВ без купания в фонтане — не день ВДВ!" — донеслось из центрального фонтана в Парке Горького. Действительно, купание в городских фонтанах — одна из традиций "голубых беретов", без которой не обходится 2 августа.
"Здесь, в Парке Горького, в 80-е годы на День ВДВ вокруг фонтана стояло оцепление. Было запрещено не то что в нем купаться, но и подходить близко. Но мы же — ВДВ! Для нас нет запретов — и ребята полезли в фонтан", — рассказал десантник.
Есть у "голубых беретов" еще одна неизменная традиция — есть на День ВДВ арбузы.
"Эта история связана с командующим ВДВ, нашим "Дядей Васей" — Василием Маргеловым. Однажды он попал в госпиталь — был конец июля-начало августа — и сослуживцы принесли ему арбуз. С тех пор для настоящего десантника отведать арбуз на день ВДВ — святое дело!" — рассказал корреспонденту РИА Новости ветеран ВДВ.
ВДВ за здоровый образ жизни
Корреспондент РИА Новости не встретил в Парке Горького ни одного пьяного десантника. Выпивающих компаний тоже не встретил. "Голубые береты" отдыхали тихо и культурно — с минеральной водой в руках и мороженым.
"ВДВ — элита армии. Просто некрасиво прийти в парк на такой праздник и открыто пить пиво — здесь же дети, женщины. Мы за здоровый образ жизни", — услышал от компании молодых десантников, распивавших на бортике фонтана сок, корреспондент РИА Новости.
День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.