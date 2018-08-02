Как "Войска Дяди Васи" отмечали свой день в Парке Горького

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. День ВДВ традиционно отмечается по всей России 2 августа, и изнуряющая жара за 30 градусов в этом году не помешала десантникам прийти в одно из главных мест празднования – Парк Горького. О том, почему он — неизменное место встреч десантников, с чем связана традиция "голубых беретов" купаться в городских фонтанах и сколько нетрезвых "крылатых гвардейцев" встретил корреспондент РИА Новости в парке – в его репортаже.

Место встречи — то же

Электронные термометры на зданиях в центе Москвы мигают "горячими" цифрами — показывают отметку в 31 градус. Но, несмотря на изнуряющую жару, по Крымскому мосту к Парку Горького идут десятки десантников с флагами "За ВДВ!" и все в тельняшках и голубых беретах.

"Алло! Место встречи то же — в центре Горького, около фонтана!" — басит в телефон один из них.

Парк Горького — одно из мест Москвы, ставших культовым для десантников. Здесь они встречаются 2 августа неизменно уже около 30 лет. В этом году для гостей парка развернули на набережной две полевые кухни — десантников угощают гречневой кашей с тушенкой и чаем. Для них предусмотрена и музыкальная программа — в час дня в парке начался концерт, на котором выступил концертный ансамбль ВДВ России "Голубые береты", порадовавший десантников их главными хитами — "Синева", "Посидим, помолчим, мужики" и "Слава ВДВ".

В прошлом году российское военное руководство выступило с инициативой переместить основное место празднования Дня ВДВ в парк "Патриот" в подмосковной Кубинке. Однако большинство опрошенных в среду РИА Новости сошлись во мнении, что празднование Дня ВДВ не переместится туда из центра Москвы. Главной причиной они назвали то, что до "Патриота" долго добираться.

"Парк Горького очень удобен для встреч тем, что расположен в центре Москвы. Мы с сослуживцами встречаемся здесь каждый год и менять это место не собираемся. Остальные, по-видимому, тоже", — указал широким жестом на проходящих мимо десантников собеседник агентства.

Фонтаны и арбузы

"День ВДВ без купания в фонтане — не день ВДВ!" — донеслось из центрального фонтана в Парке Горького. Действительно, купание в городских фонтанах — одна из традиций "голубых беретов", без которой не обходится 2 августа.

На вопрос о том, откуда пошла эта традиция, десантники давали разные ответы, от очевидного "купаемся, потому что жарко" до общеизвестного " сегодня день Илии Пророка — закрываем купальный сезон!". Однако один из собеседников корреспондента РИА Новости связывает эту традицию с неукротимым нравом "крылатых гвардейцев".

"Здесь, в Парке Горького, в 80-е годы на День ВДВ вокруг фонтана стояло оцепление. Было запрещено не то что в нем купаться, но и подходить близко. Но мы же — ВДВ! Для нас нет запретов — и ребята полезли в фонтан", — рассказал десантник.

Есть у "голубых беретов" еще одна неизменная традиция — есть на День ВДВ арбузы.

"Эта история связана с командующим ВДВ, нашим "Дядей Васей" — Василием Маргеловым. Однажды он попал в госпиталь — был конец июля-начало августа — и сослуживцы принесли ему арбуз. С тех пор для настоящего десантника отведать арбуз на день ВДВ — святое дело!" — рассказал корреспонденту РИА Новости ветеран ВДВ.

ВДВ за здоровый образ жизни

Из других, не менее почитаемых, традиций он выделил встречу десантников на могиле командующего ВДВ, генерала армии, Героя Советского Союза Василия Маргелова на Новодевичьем кладбище в Москве и празднование первого прыжка с парашютом.

Корреспондент РИА Новости не встретил в Парке Горького ни одного пьяного десантника. Выпивающих компаний тоже не встретил. "Голубые береты" отдыхали тихо и культурно — с минеральной водой в руках и мороженым.

"ВДВ — элита армии. Просто некрасиво прийти в парк на такой праздник и открыто пить пиво — здесь же дети, женщины. Мы за здоровый образ жизни", — услышал от компании молодых десантников, распивавших на бортике фонтана сок, корреспондент РИА Новости.

"Я каждый год прихожу сюда 2 августа. И могу сказать, что десантники стали вести себя заметно культурнее. Посмотрите, все сидят на скамейках, никто не кричит пьяные песни, все тихо и спокойно. Сердце радуется за таких парней",- поделился с РИА Новости впечатлениями ветеран ВДВ.

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.