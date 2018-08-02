Всероссийский студенческий фестиваль пройдет в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг — РИА Новости. Проблемы профессионального образования инвалидов по зрению обсудят участники Всероссийского инклюзивного студенческого фестиваля в Нижегородской области, сообщают организаторы.

Всероссийский инклюзивный студенческий фестиваль будет проходить в Нижегородской области с 13 по 17 августа. Проект включает комплекс мероприятий, направленных на улучшение условий инклюзивного высшего и среднего профессионального образования инвалидов по зрению в России, отмечают организаторы.

"Всероссийский инклюзивный студенческий фестиваль – это площадка для содержательного общения, обмена опытом и совместного поиска решения актуальных проблем в сфере профессионального образования инвалидов по зрению. В течение четырех дней участников фестиваля ждут тренинги личностного роста, дискуссии по актуальным вопросам инклюзивного образования, мастер-классы по ориентированию и мобильности, а также презентации технических новинок", — говорится в сообщении.

В фестивале примут участие студенты с инвалидностью по зрению и без, а также специалисты в сфере инклюзивного образования из 19 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Курской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Забайкальского и Приморского краев, республик Башкортостан, Коми, Саха (Якутия), Мордовия, Чувашия, дополняется в сообщении.