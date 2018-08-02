На "Нашествии" в Тверской области буду дежурить более ста спасателей

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Более 100 спасателей обеспечат безопасность фестиваля "Нашествие-2018", который пройдет в Тверской области, говорится в сообщении на сайте МЧС России.

"В готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации находится группировка сил и средств Главного управления МЧС России по Тверской области. В круглосуточном режиме 120 спасателей обеспечивают безопасность проведения фестиваля", — говорится в сообщении.

На мероприятие прибыло более 200 тысяч зрителей и участников из различных регионов страны, уточнили в ведомстве.

Сотрудники Главного управления МЧС по Тверской области также организовали выставку пожарной и аварийно-спасательной техники, дополняется в сообщении.

Рок-фестиваль "Нашествие-2018" пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области, на нем выступят порядка 150 музыкальных групп, в числе которых "Алиса", "Ленинград", "Ария", "Пикник".