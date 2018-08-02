В парке "Патриот" День ВДВ отметят первыми "Русскими авиагонками"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Первые "Русские авиационные гонки" пройдут в субботу в подмосковном парке "Патриот" в рамках празднования Дня воздушно-десантных войск, сообщает ДОСААФ России.

"В субботу в небе над зоной экстремальных и технических видов спорта парка "Патриот" состоится первый чемпионат России по самолетному спорту в дисциплине "Авиагонки – Формула-1" — Первые русские авиационные гонки. Мероприятие пройдет в рамках Армейских международных игр-2018 и празднования Дня ВДВ", – говорится в сообщении.

Как уточнили в обществе, гонки пройдут на пилотажных самолетах "Як-52". В соревнованиях примут участие легендарные пилоты ДОСААФ — чемпионы мира и Европы по высшему пилотажу, заслуженные мастера спорта. Судить состязания будет главный тренер сборной команды России по самолетному спорту Виктор Смолин.

"Авиационные гонки — динамичный вид пилотирования, цель которого состоит в прохождении сложной воздушной трассы с препятствиями за минимальное время. Участники пролетают через воздушные ворота, представляющие собой парные динамичные трехмерные фигуры на основе надувных конструкций высотой 4 метра. Высота прохождения воздушных ворот – от 5 до 20 метров", – пояснили в ДОСААФ.