Маломобильным гражданам помогут проголосовать на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мосгоризбирком и департамент социальной защиты Москвы в четверг заключили соглашение о содействии маломобильным гражданам на выборах мэра российской столицы.

"Предлагается подписать соглашение между Мосгоризбиркомом и департаментом соцзащиты. Такое же соглашение мы подписывали перед выборами президента РФ. Явка была впервые самая высокая. Думаю, кусочек этих результатов — наша совместная работа с департаментом и организациями инвалидов", — сказал председатель избиркома Валентин Горбунов.

Как рассказал руководитель департамента Владимир Петросян, в Москве проживают более миллиона инвалидов.

"Кроме того, среди инвалидов 36 тысяч — это дети-инвалиды, родители которых, к сожалению, прикованы к своим квартирам. У нас 130 тысяч человек в Москве находятся на надомном обслуживании. По прошлым выборам около 100 тысяч из этих категорий граждан голосовали на дому, остальные изъявили желание голосовать на участке", — сказал он.

Также, по его словам, около 200 тысяч москвичей находятся на патронаже.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.