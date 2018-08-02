Калининградские зоологи предложили назвать новорожденную ламу Жарой

КАЛИНИНГРАД, 2 авг — РИА Новости. Зоологи калининградского зоопарка предложили назвать Жарой новорожденного детеныша ламы, который появился на свет во вторник, рассказала РИА Новости пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.
Сообщалось, что в Калининградской области среднесуточная температура воздуха в последние дни на 7-8 градусов выше климатической нормы, столбик термометра днем преодолевает отметку в 30 градусов. Ранее в зоопарке рассказали, как спасают животных от жары: птиц кормят замороженными лакомствами, медведям и приматам устраивают холодные обеды, копытных поливают водой несколько раз в день.
Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом. В коллекции почти 2 тысячи особей 300 видов животных, половина из которых внесена в международную Красную книгу.