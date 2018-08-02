Спасатели посоветовали быстро покидать место вблизи очага пожара в лесу

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Место вблизи очага пожара в лесу или на торфянике нужно быстро покинуть, о пожаре следует сообщить как можно быстрее администрации населенного пункта, лесничеству или противопожарной службе, говорится в сообщении подмосковного главка МЧС.

Ранее руководитель технического комитета Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг "Союз 01" Николай Матвиенко сказал РИА Новости, что опасность возгорания торфяников в Московском регионе сейчас крайне высока, нужны обильные осадки для того, что бы она миновала.

Ранее сообщалось, что жара в Москве в четверг может перевалить за 30-градусную отметку. В столичном метеобюро отметили, что небольшое похолодание и дожди придут в выходные: днем 4 августа температура воздуха составит около +27-29 градусов. В воскресенье дождь усилится, ночью температура понизится до +13-18 градусов, а днем составит +23-25 градусов. Гидрометцентр объявил на 2 и 3 августа желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности.

"Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у вас нет возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле", — говорится в сообщении.

Выходить из опасной зоны нужно быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, нужно войти в водоем или накрыться мокрой одеждой. После выхода на открытое пространство или поляну дышать воздухом следует возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом нужно прикрыть ватномарлевой повязкой или тряпкой.

После выхода из зоны пожара спасатели просят сообщить о месте, размерах и характере пожара в администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению.

"Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь", — говорится в сообщении.

Спасатели также обращают внимание на то, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.