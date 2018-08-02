Шведских зубров выпустят в дикую природу Северной Осетии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Зубры, привезенные в декабре из Швеции, прибыли в Северную Осетию, где создадут новое вольноживущее стадо, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
Как уточняют защитники природы, в первой партии из Окского заповедника доставлено два самца и четыре самки. Трое из них были рождены и впоследствии перевезены в Россию из Швеции, еще трое родились в Рязанской области. Самому молодому самцу из Рязани, Мерому, в четверг, в день выпуска, исполняется два года. Старшая из группы, шведская самка Энергия, отметит четырехлетие в конце октября.
"Сегодняшний выпуск зубров — особенное и значимое событие как для самих животных, так и для природы Кавказского региона в целом. Теперь наши зубры, наконец, обретут свой новый и постоянный дом, где станут основателями новой вольной чистокровной группировки, восполнив недостающую частичку экосистемы Кавказского региона", — сказал старший координатор обособленного подразделения WWF "Российский Кавказ" Роман Мнацеканов.
Зубр — единственный дикий бык Европы, уцелевший до наших дней. Исчезновение зубра в природе было вызвано вырубкой лесов и неограниченной охотой. Последние дикие стада были уничтожены в начале ХХ века. Восстановление дикого поголовья зубров началось в СССР в конце 1940-х годов, с этой целью были созданы два питомника в Приокско-Террасном и Окском заповедниках. По данным Минприроды, сейчас поголовье вольноживущих чистокровных зубров в России превысило 500 особей, увеличившись более чем в три раза с 2002 года. Создана крупная устойчивая группировка на стыке Орловской, Калужской и Брянской областей.