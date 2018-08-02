Шведских зубров выпустят в дикую природу Северной Осетии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Зубры, привезенные в декабре из Швеции, прибыли в Северную Осетию, где создадут новое вольноживущее стадо, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

"Сегодня первые шесть зубров прибыли на Кавказ из Окского заповедника (Рязанская область), преодолев почти две тысячи километров пути. Животных выпустили в карантинный вольер в заказнике "Турмонский", через неделю к ним присоединятся еще четыре особи. Спустя месяц, после завершения карантина, все десять животных будут выпущены в дикую природу", — говорится в сообщении.

Как уточняют защитники природы, в первой партии из Окского заповедника доставлено два самца и четыре самки. Трое из них были рождены и впоследствии перевезены в Россию из Швеции, еще трое родились в Рязанской области. Самому молодому самцу из Рязани, Мерому, в четверг, в день выпуска, исполняется два года. Старшая из группы, шведская самка Энергия, отметит четырехлетие в конце октября.

"Сегодняшний выпуск зубров — особенное и значимое событие как для самих животных, так и для природы Кавказского региона в целом. Теперь наши зубры, наконец, обретут свой новый и постоянный дом, где станут основателями новой вольной чистокровной группировки, восполнив недостающую частичку экосистемы Кавказского региона", — сказал старший координатор обособленного подразделения WWF "Российский Кавказ" Роман Мнацеканов.

Для Северной Осетии данный выпуск является уже третьим по счету. Ранее 18 зубров были выпущены в республике в 2010 и 2012 годах. Согласно данным учета зубров, осуществляемого сотрудниками Северо-Осетинского заповедника при поддержке WWF России, численность зубров в Осетии превысила 80 особей.

Зубр — единственный дикий бык Европы, уцелевший до наших дней. Исчезновение зубра в природе было вызвано вырубкой лесов и неограниченной охотой. Последние дикие стада были уничтожены в начале ХХ века. Восстановление дикого поголовья зубров началось в СССР в конце 1940-х годов, с этой целью были созданы два питомника в Приокско-Террасном и Окском заповедниках. По данным Минприроды, сейчас поголовье вольноживущих чистокровных зубров в России превысило 500 особей, увеличившись более чем в три раза с 2002 года. Создана крупная устойчивая группировка на стыке Орловской, Калужской и Брянской областей.