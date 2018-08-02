Праздник на Камчатке отметят массовым восхождением на действующий вулкан

Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов

Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 авг – РИА Новости. Массовым восхождением на действующий Авачинский вулкан отметят жители Камчатки краевой праздник День вулкана, сообщает региональное агентство по туризму и внешним связям.

Отмечается, что программа праздника рассчитана на три дня – с 17 по 19 августа.

"В первый день состоится торжественное открытие праздника, инструктаж, пройдут тематические презентации о камчатской природе, с концертной программой выступят национальные коллективы. Массовое восхождение на Авачинский вулкан начнется 18 августа в 7 часов утра", — говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что перед массовым стартом дистанцию обследуют сотрудники МЧС. Они пройдут по всему маршруту, оценят безопасность условий для движения туристов. Кроме того, все участники будут застрахованы.

Большая праздничная программа также пройдёт у подножия Козельского вулкана. Там запланированы различные культурные и спортивные мероприятия, дегустации национальных блюд коренных народов Камчатки и мастер-классы. Завершится праздник экологической акцией по сбору мусора "Я — за чистый вулкан", которая состоится у подножия Авачинского и Козельского вулканов в воскресенье, 19 августа.

С 2010 года "День вулкана" является официальным государственным праздником Камчатского края. Для участия в нём на полуостров ежегодно приезжают гости из многих регионов России и других стран. В 2017 году праздник удостоен премии в области событийного туризма "Russian Event Awards" и признан лучшим туристическим событием, посвящённым Году экологии.

Другие новости региона читайте здесь >>