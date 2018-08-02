В Вологодскую область поступил первый санитарный вертолет

ВОЛОГДА, 2 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Первый санитарный вертолет Ми-8АМТ, оснащенный медицинским модулем для максимально быстрой и безопасной доставки пациентов из дальних районов области до стационарных учреждений здравоохранения, принят в эксплуатацию на Вологодчине, сообщил РИА Новости, начальник областного департамента здравоохранения Игорь Маклаков.
"Специализированная винтокрылая машина вертолет Ми-8АМТ 2018 года выпуска укомплектована широким набором современного медицинского оборудования, а также обладает улучшенными летно-техническими характеристиками, что позволит доставлять пациентов из труднодоступных территорий области и оперативно оказывать медицинскую помощь", — сказал Маклаков.
По его словам, эксплуатировать воздушное судно будет опытный экипаж "Вологодского авиационного предприятия", а также бригада врачей-реаниматологов.
Он добавил, что в настоящее время, служба санитарной авиации региона представлена 17 специалистами, в том числе пятью врачами, четырьмя фельдшерами и восемью медсестрами.
В 2017 году служба санавиации провела 115 вылетов, в ходе которых эвакуировала 228 пациентов. С вступлением в эксплуатацию специализированного вертолета число эвакуированных вологжан в этом году планируется увеличить практически вдвое — до 450 человек.
"С учетом регионального софинансирования общий объем средств на закупку услуг по транспортировке экстренных больных вертолетом до 2019 года составит 315 миллионов рублей. Благодаря этому количество эвакуированных пациентов возрастет в разы", — отметил Игорь Маклаков.