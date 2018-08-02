Ректоры МГИМО и ВШЭ попросят вернуть образовательные кредиты

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ректоры МГИМО и Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолий Торкунов и Ярослав Кузьминов заявили, что намерены обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой, курирующей социальный блок, с просьбой вернуть программы образовательного кредита.

Торкунов и Кузьминов в четверг приняли участие в пресс конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в вузы.

"У нас высокая стоимость обучения. Мы должны иметь некоторые промежуточные инструменты. Желательно получать от государства. Мы ставим перед государством проблему, что неплохо было бы субсидировать тех, кто идет на платные места с очень высокими баллами, чтобы сделать нормальный образовательный льготный кредит", — отметил Кузьминов на пресс-конференции.

Торкунов отметил, что программы предоставления образовательных кредитов в России исчезли, хотя это общемировая практика, правильная с точки зрения поддержки высшего образования в стране.

"К большому сожалению, из-за бюрократических проблем мы это дело потеряли. Но я думаю, что мы перед Татьяной Алексеевной Голиковой эту проблему поставим, я уверен, что в следующем году мы эту проблему решим", — заключил ректор МГИМО.