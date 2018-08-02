Число положительно относящихся к США россиян выросло вдвое, показал опрос

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Доля россиян, которые заявили о своем позитивном отношении к США, за два месяца увеличилась вдвое: с 20% в мае до 42% в июле 2018 года, следует из опроса "Левада-центра", опубликованного в четверг.

Как показал опрос, в мае "хорошо" относились к США 20%, в июле этот показатель поднялся до 42%. О "плохом" отношении к Соединенным Штатам в мае заявили 69% респондентов, а в июле — 40%.

Как показало исследование, 5% опрошенных считают, что отношения между США и Россией после встречи лидеров стран "значительно улучшатся", 24% считают, что они "несколько улучшатся", а в то, что отношения между Москвой и Вашингтоном "останутся прежними", верят 53% опрошенных. Также больше половины респондентов (68%) ожидают дальнейшего расширения экономических, политических, культурных связей со странами Запада, сближения с ними.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Опрос "Левада-центра" проведен 19–25 июля 2018 года, в исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет в 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.