В московские СИЗО разрешили передавать вентиляторы

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В столичные СИЗО на время жаркой погоды разрешено предавать вентиляторы для заключенных, а начальникам учреждений рекомендовано установить регулярный медосмотр арестантов с больным сердцем, сообщили РИА Новости в столичном управлении ФСИН России.

Ранее спасатели предупредили жителей и гостей столицы о жаре до +32 градусов днем 2 августа.

"Чтобы помочь арестованным в столичных следственных изоляторах пережить жару, разработан комплекс мер — начиная от постоянного контроля температурного режима в камерах, обеспечения работы систем приточно-вытяжной вентиляции и проветривания камер во время прогулок арестованных", — сообщили в управлении.

Руководителям СИЗО рекомендовано по возможности устанавливать в камерах бытовые вентиляторы, возможность передавать вентиляторы в камеры предоставлена также родственникам заключенных.

Начальникам учреждения поручено по возможности увеличить продолжительность прогулок, организовать регулярный медосмотр лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания и гипертонией, и установить медицинский контроль за санитарно-гигиенической обстановкой и качеством приготовления пищи.

Кроме того усилен контроль за хранением скоропортящихся продуктов, чаще проводится влажная уборка камер и коридоров режимных корпусов, а также служебных мест сотрудников СИЗО.

"Руководителям СИЗО предложено увеличить запасы бутилированной питьевой воды в магазинах учреждений, во всех камерах иметь бачки с охлажденной питьевой водой", — добавили в УФСИН.