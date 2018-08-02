В Москве ночью зафиксировали превышение порога запаха сероводорода

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Превышение порога запаха сероводорода зафиксировано в Москве в ночь на четверг, при этом уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не был превышен, сообщили в "Мосэкомониторинге" в четверг.

"Сероводород: в ночные часы были зафиксированы кратковременные превышения порога запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен. В течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 08.00 содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму. Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.

"Концентрация основных загрязнений в воздухе ниже предельно допустимых значений, оказывающих влияние на здоровье человека", — добавили в ведомстве.