Мосгоризбирком просит студентов помочь в информировании о выборах мэра

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия обратилась к студенческим организациям с просьбой посодействовать в информировании избирателей о выборах мэра Москвы через социальные сети, в том числе помочь проинформировать горожан о "дачных" избирательных участках путём обхода своих соседей по квартире и загородной даче.

"У нас уже был очень хороший опыт с молодежными студенческими организациями на выборах президента РФ. Особенно отрадно, что студенты самостоятельно делали какие-то информационные материалы, ролики, которые распространяли и в студенческой среде, и через интернет. Мы еще раз хотим обратиться к вам с просьбой уже на этих выборах (мэра — ред.) помочь нам и системе избирательных комиссий рассказать людям, в том числе о тех нововведениях в законодательстве, которые были приняты и будут применяться на этих выборах", — сказал член комиссии Дмитрий Реут на встрече с молодёжными организациями в четверг.

Он также обратился к студентам с просьбой обойти своих соседей, в том числе по дачам, чтобы рассказать им о загородных участках для голосования.

"Мы просим вас обойти ваших соседей по дачам в том числе, опубликовать в социальных сетях информацию о предстоящих выборах и новшествах. Мы будем вам безмерно благодарны за любое участие в этой работе", — отметил Реут.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября‬. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

Ранее Мосгоризбирком утвердил перечень из 209 загородных избирательных участков, которые организуют в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях. В среду, 25 июля, в Москве стартовал прием заявлений для голосования по месту нахождения.