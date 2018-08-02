Мосгоризбирком просит студентов помочь в информировании о выборах мэра

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия обратилась к студенческим организациям с просьбой посодействовать в информировании избирателей о выборах мэра Москвы через социальные сети, в том числе помочь проинформировать горожан о "дачных" избирательных участках путём обхода своих соседей по квартире и загородной даче.
Он также обратился к студентам с просьбой обойти своих соседей, в том числе по дачам, чтобы рассказать им о загородных участках для голосования.
"Мы просим вас обойти ваших соседей по дачам в том числе, опубликовать в социальных сетях информацию о предстоящих выборах и новшествах. Мы будем вам безмерно благодарны за любое участие в этой работе", — отметил Реут.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".
Ранее Мосгоризбирком утвердил перечень из 209 загородных избирательных участков, которые организуют в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях. В среду, 25 июля, в Москве стартовал прием заявлений для голосования по месту нахождения.