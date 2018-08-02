МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности в РФ, в том числе к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта", — говорится в распоряжении.

Требования вступают в силу со дня опубликования — 2 августа. Согласно документу, теперь субъекты транспортной инфрастуктуры для безопасности своих объектов обязаны назначать лиц, ответственных за безопасность и образовывать или привлекать для защиты объекта специальные подразделения, включающие в себя мобильные группы быстрого реагирования, а также представлять в Росавиацию данные об объекте транспортной инфраструктуры.

Помимо этого, субъекты транспортной инфрастуктуры обязаны проводить оценку уязвимости объекта и по результатам этой оценки предоставлять в Росавиацию план обеспечения безопасности объекта.