В Ростовской области представили концепцию музея "Самбекские высоты"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг – РИА Новости. Концепцию внутренней экспозиции народного музея "Самбекские высоты" и военно-исторической реконструкции возле него представили в Ростовской области, сообщает правительство региона.

Проект музея был подготовлен в апреле текущего года. Подрядчик приступил к строительству здания и в настоящее время заканчивает бетонирование фундаментной плиты основания. Концепция экспозиции была представлена на совещании, которое провел губернатор области Василий Голубев.

Внутренняя экспозиция музея будет сформирована по пяти темам: "Два мира, две войны", "Оккупация. Сопротивление", "Прорыв. Освобождение Ростовской области", "Подвиг тружеников тыла", "Река времени (зал памяти)". При их создании будут использованы не только музейные предметы и документы, но и интерактивные мультимедийные системы, проекционные комплексы, технологии виртуальной реальности.

Эффект погружения в события той эпохи обеспечит бинокулярное оборудование, диорамные макеты, панорамные и графические изображения, звуковое сопровождение. В зале "Река времени" история Великой Отечественной войны в Ростовской области будет отражена в виде виртуальной реки. Здесь установят поисковую систему, действующую по трем критериям: по территории, по событию, по личности.

По мнению авторов концепции, это позволит сохранить память об участниках войны, о событиях, происходивших на территориях области. "Необходимо показать в музейных экспозициях военные страницы всех муниципальных образований области: и территорий, и людей, и известных событий — все это должно быть. Любой житель области должен прийти и увидеть в музее историю своего города или поселка, своих родных", — отметил губернатор.

Рядом со зданием музея появится военно-историческая реконструкция – военная техника и фортификационные сооружения военных лет будут размещены на площади около 8 тысяч квадратных метров. В конце аллеи Славы установят бронзовый монумент в память о воинах, построят фонтан, концертную площадку и памятную часовню.

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