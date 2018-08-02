Единственный ирбис Саяно-Шушенского заповедника продвигается на север

КРАСНОЯРСК, 2 авг — РИА Новости, Светлана Белькович. Снежный барс из Саяно-Шушенского заповедника Ихтиандр, способный переплывать водохранилище, в этом году расширил свои владения и, согласно снимкам фотоловушек, осваивал северные территории, сообщает заповедник.

По данным пресс-службы, в заповеднике при помощи современных автоматических фоторегистраторов получены уникальные видеофайлы со снежным барсом. На съемке видно, как зверь перемещается от одной фотоловушки к другой, обследуя огромную территорию с режимом строгой охраны.

"В настоящее время на территории заповедника достоверно установлено присутствие одной особи ирбиса – самца Ихтиандра, который способен переплывать водохранилище. Ему "принадлежит" почти 200 квадратных километров свойственных угодий, но зимой 2018 года следы снежного барса были обнаружены за пределами определенного ранее персонального участка обитания. Установка фоторегистраторов "по следу" показала, что действительно животное стало осваивать северные участки заповедника", — говорится в сообщении.

С приходом тепла Ихтиандр стал перемещаться в южные районы заповедника, где его систематически регистрируют автоматические фотокамеры на маркировочных точках.

"Видеоролики демонстрируют, что снежный барс способен перемещаться по заповедным тропам в круглосуточном режиме – ему не страшна темная ночь, не пугают сумерки, не мешает летний зной", — отмечает пресс-служба.

Снежный барс (снежный леопард, ирбис) внесен и в международную Красную книгу. Ареал распространения включает в себя 12 государств, в том числе Афганистан, Бутан, Индию, Казахстан, Китай, Киргизию, Монголию, Непал, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На сегодня в дикой природе осталось немногим более трех тысяч особей.