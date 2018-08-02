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Общество

Власти Мьянмы подарили России трех азиатских слонят

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© AFP 2018 / Jack Guez Детеныши азиатского слона. Архивное фотоДетеныши азиатского слона. Архивное фото
© AFP 2018 / Jack Guez

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Правительство Мьянмы в честь 70-летия со дня установления дипломатических отношений с Россией подарило трех четырехлетних азиатских слонят, которые прилетят в столицу в сентябре и будут жить и учиться на артистов в театре "Уголок дедушки Дурова", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно данным, азиатские (или индийские) слоны — вторые по величине сухопутные животные после африканских слонов. Взрослые самки могут достигать почти четырех тонн. Продолжительность жизни и периоды развития этих животных сравнимы с человеческими. В дикой природе они живут около 50 лет, а в неволе — 70–80 лет.

Московский зоопарк. Архивное фото
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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В Московском зоопарке появились бинокли для наблюдения за животными

"В Москву прилетят три азиатских слоненка в возрасте четырех лет… Они переданы в дар Правительством Республики Союз Мьянма в знак символа дружбы и доброй воли народа Мьянмы на благо укрепления существующих отношений и в ознаменование 70-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Перевезти слонов в Россию планируется в сентябре 2018 года", — говорится в сообщении.

Добавляется, что передача животных осуществляется при поддержке департамента культуры Москвы. Слонята будут жить и учиться на артистов в театре "Уголок дедушки Дурова", где имеются необходимые помещения для профилактического ветеринарного карантинирования и последующего содержания слонят.

"Участие слонов в представлениях театра — многолетняя традиция династии дрессировщиков Дуровых. Накоплен опыт обучения и содержания этих животных, а также ухода за ними с молодых лет до преклонного возраста. Первые выступления слонят из Мьянмы в спектаклях будут возможны не ранее чем через год после их поступления", — рассказал заместитель художественного руководителя по зооветеринарной части театра "Уголок дедушки Дурова" заслуженный зоотехник России Игорь Базаров, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Театр зверей имени В.Л. Дурова (театр "Уголок дедушки Дурова") работает в Москве с 1912 года и славится своими представлениями с участием животных. Вместе с актерами в спектаклях театра выступают животные самых различных видов, среди них давно известные зрителям медведь Петрович, обезьянка Жасмин, ослик Долли, бегемот Добрыня, а также азиатская слониха Сюзи.

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